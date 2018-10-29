Трамп назвав ЗМІ «справжніми ворогами людей»
18:48, 29 жовтня 2018Світ
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Трамп додав, що медіа повинні припинити свою «відкриту і очевидну ворожість» та повідомляти новини «об'єктивно і чесно».
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп посилив критику в адресу ЗМІ після розсилки підозрілих посилок і стрілянини в синагозі в Піттсбурзі, які відбулися за кілька днів до проміжних виборів.
Трамп написав у твіттері, що ЗМІ були «справжнім ворогом людей».
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За його словами, неточні, і навіть «шахрайські» повідомлення ЗМІ сприяли посиленню агресії в країні. Він додав, що медіа повинні припинити свою «відкриту і очевидну ворожість» і повідомляти новини «об'єктивно і чесно».
Коментар Трампа послідував після стрілянини в синагозі в Піттсбурзі, а також розсилки підозрілих посилок провідним політикам-членам Демократичної партії і CNN.
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