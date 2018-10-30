Ердоган оголосив про початок масштабної військової операції проти сирійських курдів

Також він розповів, що попередня підготовка до операції вже завершена.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що війська незабаром почнуть військову операцію проти сирійських курдів на схід від річки Євфрат.

За словами Ердогана, турецькі військові не дозволять терористам «втопити у вогні і крові» підконтрольні їм території. Про це повідомляється на сайті президента.

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«Ми не зупинимося на досягнутому і знищимо терористичні угруповання на схід від Євфрату. Незабаром ми знищимо терористичну організацію більш всеосяжними і ефективними операціями», — заявив Ердоган.

Також він розповів, що попередня підготовка до операції вже завершена. Турецький лідер додав, що військові приступили до активних дій кілька днів тому. Він підкреслив, що країна «не зможе дивитися в майбутнє з впевненістю» без того, щоб сирійське питання було вирішене.

У неділю, 28 жовтня, повідомлялося, що турецька армія обстріляла позиції курдів в Сирії.