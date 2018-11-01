Літаки Британії і Норвегії перехопили ядерні бомбардувальники Росії
Винищувачі Typhoon армії Великої Британії і норвезькі F-16 перехопили кілька російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 у різних точках над Норвезьким і Баренцевим морем.
У британському Міноборони пояснили, що російські надзвукові бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, могли «вторгнутися» в повітряний простір королівства. Тому винищувачі були підняті в небо з бази у Шотландії, щоб простежити за ними, пише Daily Star.
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У міністерстві оборони РФ теж підтвердили, що F-16 армії Норвегії були відправлені, щоб «супроводити» Ту-160 на «деяких ділянках їхнього маршруту». Також у Москві додали, що бомбардувальники, чиїм головним стратегічним завданням з радянських часів було завдання ядерного удару по віддаленим цілям, приземлився за російській базі після 10-годинного польоту.
Видання нагадує, що британським літакам часто доводиться перехоплювати російські. І ситуація лише загострилася на тлі напруги у дипломатичних відносинах між Лондоном і Москвою після отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля агентами ГРУ на британській території.