ЗМІ порахували, що Трамп понад тисячу разів за місяць публічно сказав неправду

Середній показник неправдивих висловлювань президента США за день складає 30 разів.

Протягом жовтня президент США Дональд Трамп 1104 рази сказав речі, які повністю або частково не відповідають дійсності.

Відповідне дослідження The Washington Post зібрало докупи видання CNN.

Зазначається. що протягом жовтня показник сягнув майже вдвічі вищого результату, ніж попереднього місяця. Середній показник неправдивих висловлювань президента США за день складає 30 разів. Проте час від часу цей показник може бути набагато вищим. Зокрема під час візиту до Техасу 22 жовтня він 83 рази сказва помилкові або неправдиві речі.

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За 649 днів президенства Дональд Трамп застосував у промовах та виступах 6420 випадків неправдивої інформації. Серед тверджень лідера США: звинувачення спецпрокурора Мюллера у підробці фактів щодо російського втручання, вихваляння, що зниження податків за йоо правління було найбільшим в історії.

За словами автора публікації, для Трампа факти є легкозамінною річчю. Він маніпулює ними, використовує, якщо вони вписуються у суть його промови, проте найчастіше факти говорять проти заяв президента.

Він також часто запевняє своїх прихильників, що каже тільки правду, те, що не скажуть про його діяльність ЗМІ. Прихильники, своєю чергою, не вірять ЗМІ, коли ті викривають президента, адже впевнені, що медіа насичені неправдивою інформацією і використовують її проти Трампа.