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"Санкції близько": Трамп анонсував санкції проти Ірану в стилі «Гри престолів»

20:23, 02 листопада 2018
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Трамп анонсував відновлення санкцій проти Ірану / Donald J. Trump via Twitter

Трамп опублікував в соцмережі зображення з написом: «Санкції близько».

Шрифт тексту і сам вираз нагадує знамениту фразу із серіалу «Гра Престолів» — «Зима близько».

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Другий і останній пакет санкцій проти нафтового, суднобудівного судноплавного і банківського секторів Ірану набуде чинності 5 листопада.

У Державному департаменті США заявили, що санкційний тиск на Іран спрямований на те, щоб урізати доходи іранського режиму, які він використовує "для поширення смертей і руйнувань у всьому світі".

Раніше ЗМІ повідомили про серйозні перешкоди на шляху санкцій США проти Ірану.

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Теги: #Гра престолів#Дональд Трамп#санкції проти Ірану