"Санкції близько": Трамп анонсував санкції проти Ірану в стилі «Гри престолів»
20:23, 02 листопада 2018Світ
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Шрифт тексту і сам вираз нагадує знамениту фразу із серіалу «Гра престолів».
Трамп анонсував відновлення санкцій проти Ірану / Donald J. Trump via Twitter
Президент США Дональд Трамп в твіттері анонсував введення нових санкцій 5 листопада.
Трамп опублікував в соцмережі зображення з написом: «Санкції близько».
Шрифт тексту і сам вираз нагадує знамениту фразу із серіалу «Гра Престолів» — «Зима близько».
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Другий і останній пакет санкцій проти нафтового, суднобудівного судноплавного і банківського секторів Ірану набуде чинності 5 листопада.
У Державному департаменті США заявили, що санкційний тиск на Іран спрямований на те, щоб урізати доходи іранського режиму, які він використовує "для поширення смертей і руйнувань у всьому світі".
Раніше ЗМІ повідомили про серйозні перешкоди на шляху санкцій США проти Ірану.
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