На Кубі десятки водіїв хизувалися своїми вінтажними машинами (відео)

Є машини, які можна зустріти лише на Кубі.

Парад ретро автівок на Кубі. У столиці країни - Гавані - десятки водіїв хизувалися своїми вінтажними машинами.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Щоб місцеві жителі і туристи краще розгледіли автівки, вони об'їжджають усе місто. Є машини, які можна зустріти лише на Кубі. Більшість залізних коней дісталися їхнім власникам від батьків.

Незважаючи на поважний вік, усі машини виглядають як нові - пофарбовані та відреставровані.