этот материал доступен на русском

На Кубі десятки водіїв хизувалися своїми вінтажними машинами (відео)

11:14, 05 листопада 2018
Світ
494 0

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожВ Австрії відбувся заїзд ретро-автомобілів (фоторепортаж)

Щоб місцеві жителі і туристи краще розгледіли автівки, вони об'їжджають усе місто. Є машини, які можна зустріти лише на Кубі. Більшість залізних коней дісталися їхнім власникам від батьків.

Незважаючи на поважний вік, усі машини виглядають як нові - пофарбовані та відреставровані.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Куба#ретромобілі