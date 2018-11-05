На Кубі десятки водіїв хизувалися своїми вінтажними машинами (відео)
11:14, 05 листопада 2018Світ
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Є машини, які можна зустріти лише на Кубі.
На Кубі десятки водіїв хизувалися своїми вінтажними машинами
Парад ретро автівок на Кубі. У столиці країни - Гавані - десятки водіїв хизувалися своїми вінтажними машинами.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Щоб місцеві жителі і туристи краще розгледіли автівки, вони об'їжджають усе місто. Є машини, які можна зустріти лише на Кубі. Більшість залізних коней дісталися їхнім власникам від батьків.
Незважаючи на поважний вік, усі машини виглядають як нові - пофарбовані та відреставровані.
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