ЗМІ: РФ збільшить фінансування Russia Today і «Росія сьогодні» на 23 мільярди рублів

Передбачається, що в 2015-2017 роках в рамках держпрограми «Інформаційне суспільство» фінансування збільшать на 23,3 млрд. рублів, пише ТАСС.

Фінансування йде за статтею «Участь Росії в міжнародному інформаційному обміні». Відповідно до поточної версії програми, за три роки на ці цілі планувалося витратити 45,7 млрд. рублів бюджетних коштів. У новій версії фінансування передбачено на рівні 69 млрд. рублів.

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Як повідомляє видання, мета фінансування - «розширення участі Російської Федерації в міжнародному інформаційному обміні, забезпечення захисту національних інтересів Російської Федерації в інформаційній сфері, здійснення міжнародного співробітництва в сфері ЗМІ, формування об'єктивного образу Росії за кордоном».

«Пропонована нова редакція збільшення фінансування по відношенню до діючого паспорту програми обумовлена прийнятими урядовими рішеннями щодо підтримки заходів Росдруку в області ЗМІ, зокрема участі Росії в міжнародному інформаційному обміні», - повідомили в прес-службі Мінкомзв'язку.

Ефективність роботи буде оцінюватися за показниками аудиторії телеканалу Russia Today, загальної кількості годин мовлення МІА «Росія сьогодні» в добу на закордонну аудиторію, а також цитування в іноземних ЗМІ.