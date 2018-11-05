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У Британії показово спалили велетенське опудало Бориса Джонсона (відео)

12:40, 05 листопада 2018
Світ
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Велетенського екс-міністра одягнули у гавайські шорти та велосипедний шолом, а в руку дали шматок синього торту з жовтими зірками, що символізує Євросоюз.

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Замість черевиків Джонсона взули у червоні лондонські автобуси, саме їх посадовець використовував для агітації за вихід Британії з ЄС. У Ніч вогнищ британці згадують провальну спробу підірвати парламент у 17-му столітті. 

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Теги: #Борис Джонсон#опудало