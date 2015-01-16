У Франції зламали 20 тисяч сайтів після терактів в Парижі

За інформацією управління кібербезпеки генштабу французької армії, після терактів у Парижі Францію охопила безпрецедентна хвиля хакерських атак. За минулі чотири дні зареєстровано близько 19 тисяч кібератак на французькі сайти, повідомив в четвер, 15 січня, голова управління, контр-адмірал Арно Кустийер, повідомляє DW.

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Франція вперше стала об'єктом такої масштабної кібератаки, вказав він. "Такого ще ніколи не відбувалося", - цитує його слова агентство AP. Кустийер вказав, що на зламаних сайтах з'являються прапори або ісламські гасла. Атакам піддалися сайти найрізноманітнішого змісту - від держустанов до приватних фірм, включаючи дрібні підприємства, такі як піцерії.