У Норвегії завершилися найбільші з часів холодної війни навчання НАТО

Керівництво Північноатлантичного альянсу назвало навчання Trident Juncture успішними. Глава Генштабу Норвегії зазначив ентузіазм і напружену роботу учасників маневрів.

У Норвегії завершилися найбільші після закінчення холодної війни навчання НАТО. За оцінкою керівництва Північноатлантичного альянсу, маневри пройшли дуже успішно.

"Ми багато чому навчилися", - заявив, підбиваючи підсумки в середу, 7 листопада, адмірал США Джеймс Фогго, пише DW.

У свою чергу начальник Генштабу Норвегії Хокон Бруун-Ханссен зазначив, що військовослужбовці з ентузіазмом брали участь у маневрах, і відзначив їх "напружену роботу".

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Вчення Trident Juncture проходили з 25 жовтня по 7 листопада на території Норвегії, в Балтійському морі і північній Атлантиці. 10 тисяч з близько 50 тисяч учасників - солдати і офіцери бундесверу, при цьому 8000 з них були присутні безпосередньо на місці навчань. Крім того, у маневрах брали участь близько 150 літаків і 60 кораблів, зокрема авіаносець США "Гаррі Трумен".

Всім країнам ОБСЄ, в тому числі Росії, відправили запрошення, щоб вони могли відправити своїх спостерігачів. Навчання не спрямовані проти Росії, вони носять оборонний характер і будуть імітувати відповідь НАТО на збройний напад на одного з учасників альянсу, запевнив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Північноатлантичний альянс істотно розширив масштаби військових навчань з початку української кризи в 2014 році. Росія теж проводить великі маневри. Так, у вересні РФ пройшли найбільші з часів СРСР навчання - "Схід-2018".