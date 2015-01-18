У Франції звільнили трьох з 12 затриманих у справі про теракти в Парижі

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press, в рамках розслідування атак було заарештовано 12 осіб.

Читайте такожУ Парижі затримали 12 осіб, підозрюваних у причетності до терактівЗатримані були допитані про "можливе матеріально-технічне забезпечення" злочинців, які скоїли напад. Зокрема, це стосується надання їм машин і зброї.

Прес-секретар прокурора Парижа Деніс Фуріа заявив, що термін арешту ще дев'яти підозрюваних буде продовжено на 48 годин.

Як повідомляв УНІАН, з 7 по 9 січня у французькій столиці та її околицях радикальними ісламістами було вбито 17 осіб - десять журналістів сатиричного журналу Charlie Hebdo, троє поліцейських і четверо відвідувачів супермаркету кошерних продуктів.