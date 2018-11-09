Італія боротиметься з "бляхами": штраф 700 євро та конфіскація авто

Тих, хто намагатиметься обійти сплату податків в Італії, чекатимуть серйозні штрафи, а якщо вони не підкоряться та не перереєструють автомобіль – і конфіскація.

Уряд Італії запроваджує штрафи з можливою конфіскацією авто для тих автовласників, які, перебуваючи в країні понад 60 днів, управляють автомобілем на іноземній реєстрації.

Відповідні нововведення містяться у нещодавно схваленому законі про безпеку, повідомляє Економічна правда з посиланням на італійське агентство ANSA.

Таким чином уряд намагається покласти край уникненню сплати податків італійцями, які їздять на зареєстрованих за кордоном автомобілях. Закон стосуватиметься також іноземців, які живуть та працюють в Італії.

Про нововведення оголосив міністр інфраструктури та транспорту Даніло Тонінеллі на прес-конференції. "Ми включили у закон про безпеку положення, яке забороняє тим, хто проживає в Італії понад 60 днів, керувати автомобілями з іноземними номерними знаками", - повідомив міністр.

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За його словами, тепер тих, хто намагатиметься обійти сплату податків, чекатимуть серйозні штрафи, а якщо вони не підкоряться та не перереєструють автомобіль – і конфіскація.

Порушники повинні будуть сплатити штраф від 712 євро. Протягом 180 днів автовласник буде змушений перереєструвати автомобіль, у цей період авто зберігатиметься на складі. Якщо автомобіль за цей термін не перереєструють, його конфіскують.

"Я дуже пишаюся цим заходом, який покликаний зупинити поширену практику, що завдає шкоди всім нам, відбирає гроші і шкодить навіть тим багатьом італійським компаніям, які працюють належним чином", - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

За ухвалення законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (№8487) у другому читанні проголосували 250 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Як повідомила під час свого виступу голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, після прийняття законопроекту в першому читанні було отримано 94 пропозиції від суб'єктів законодавчої ініціативи, з яких 8 були враховані повністю, а 6 - частково. За її словами, закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об’єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і понад 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і понад 3500 куб. см вводяться базові ставки відповідно 75 і 150 євро.

Також вводиться граничний коефіцієнт віку автомобіля, що становить 15. Тобто, для автомобілів, вік яких перевищує 15 років, буде застосовуватися коефіцієнт 15.

За словами Южаніної, передбачається використання понижуючого коефіцієнта 0,5 при розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених авто (так званих «евроблях»), якщо вона буде здійснена протягом перших 30 днів з дня набрання чинності законом.