Путін заявив, що готовий разом з ОБСЄ контролювати припинення вогню на Донбасі

Про це йдеться в посланні президента Росії Володимира Путіна до українського лідера Петру Порошенко, пише РИА Новости.

"Пропоную, щоб обидві сторони, як українські силові структури, так і ополченці Донбасу (ДНР і ЛНР), зробили невідкладні заходи до припинення взаємних обстрілів, а також негайного відводу сторонами конфлікту засобів ураження калібром понад 100 міліметрів на дальності, встановлені Мінським меморандумом від 19 вересеня 2014, виходячи з фактичного проходження лінії зіткнення відповідно до доданої карти ", - йдеться в посланні.

Читайте такожЛавров озвучив умову для проведення переговорів у "нормандському форматі"

"У свою чергу будемо готові спільно з ОБСЄ організувати контроль за здійсненням цих кроків", - підкреслюється в документі, озвученому на Першому каналі.