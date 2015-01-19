ЄС має намір повернути ХАМАС до списку терористичних організацій

Про це повідомляє Gazeta.ru з посиланням на Reuters.

«Рада прийняла рішення оскаржити рішення суду про виключення ХАМАС зі списку терористичних організацій», - заявила представник ЄС Сюзан Кіфер.

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Раніше генеральний суд Євросоюзу анулював рішення залишити ХАМАС у списку терористів через бездоказовість звинувачень.

Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху раніше також закликав європейців продовжувати розцінювати палестинців як терористів.