Драко Мелфой з "Гаррі Поттера" змінився до невпізнання

Шанувальники актора здивувалися його зовнішньому вигляду, побачивши зірку недавно. На думку багатьох, Фелтон помітно постарішав і виглядає набагато старше своїх років.

Том Фелтон став зніматися в кіно в 13-річному віці. Саме в ті часи Том потрапив на кастинг «Гаррі Поттера».

З тих пір пройшло багато років, але в пам'яті багатьох Том Фелтон все так само залишається Драко. Актор робив перерву в акторській кар'єрі, присвячував себе іншим справам, але потім усе ж повернувся з світ кіно. Зараз Тому 31 рік, він ледь нагадує того юного Мелфоя. Більш того, шанувальники актора здивувалися його зовнішньому вигляду, побачивши зірку недавно. На думку багатьох, Фелтон помітно постарів і виглядає набагато старше своїх років, пише "СтарХіт".

Читайте такожАмериканська супермодель "засвітила" грудей в мікроскопічному бікіні (фото)

Тепер залишається гадати, що стало причиною таких разючих змін у зовнішності: постійний стрес, неправильний спосіб життя, шкідливі звички чи невдалі косметологічні процедури. Справедливості заради варто відзначити, що ім'я Тома не було замішано гучних скандалах, що, як показує практика, часто відбувається з тими, кому вдалося отримати світову славу в ранньому віці.

Як повідомляв УНІАН, будинок відомого голлівудського актора перетворився на згарище після пожеж у Каліфорнії.