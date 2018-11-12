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Аргентинці побили світовий рекорд, виготовивши більше 11 тисяч піц за 12 годин (відео)

15:38, 12 листопада 2018
Світ
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Піца / REUTERS

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Минулого року світовий рекорд належав італійським кухарям. За 12 годин вони приготували 10 тисяч 65 одиниць піци. Цього року рекорд перейшов до аргентинців, які за цей же час приготували 11 тисяч 287 одиниць піци.

Гроші від продажу піци аргентинські кухарі пообіцяли віддати на благодійність.

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Теги: #Аргентина#піца#світовий рекорд