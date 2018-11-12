Аргентинці побили світовий рекорд, виготовивши більше 11 тисяч піц за 12 годин (відео)

Минулого року світовий рекорд належав італійцям.

В Аргентині сотні кухарів побили світовий рекорд з приготування найбільшої у світі кількості піц.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Минулого року світовий рекорд належав італійським кухарям. За 12 годин вони приготували 10 тисяч 65 одиниць піци. Цього року рекорд перейшов до аргентинців, які за цей же час приготували 11 тисяч 287 одиниць піци.

Гроші від продажу піци аргентинські кухарі пообіцяли віддати на благодійність.