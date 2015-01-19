Курди відбили у бойовиків ІД ключову висоту поблизу сирійського Кобані

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За даними базованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, висота була взята в ході запеклих зіткнень між джихадистами і курдами.

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