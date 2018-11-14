В Індонезії на оглядовому колесі раптово почали перевертатися кабінки (відео)

Оператори не гаючись зупинили атракціон й кинулися ловити людей.

У Джакарті на оглядовому колесі раптово почали перевертатися кабінки.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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В індонезійській столиці Джакарті раптово почали перекидатися догори кабінки оглядового колеса.

Оператори не гаючись зупинили атракціон й кинулися ловити людей. Як усе було, зафільмували очевидці, які чекали своєї черги покататися на колесі.