В Індонезії на оглядовому колесі раптово почали перевертатися кабінки (відео)
00:32, 14 листопада 2018Світ
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Оператори не гаючись зупинили атракціон й кинулися ловити людей.
У Джакарті на оглядовому колесі раптово почали перевертатися кабінки.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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В індонезійській столиці Джакарті раптово почали перекидатися догори кабінки оглядового колеса.
Оператори не гаючись зупинили атракціон й кинулися ловити людей. Як усе було, зафільмували очевидці, які чекали своєї черги покататися на колесі.
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