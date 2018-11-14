Прес-секретар Путіна заявляє, що нові санкції США призведуть до подальшого ускладнення відносин із Москвою.

У Кремлі назвали санкційну політику США «непередбачуваною» й запропонували називати санкції «рестрикціями».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу «Дождь».

«Те, що Америка стала останнім часом непередбачуваною, теж ні для кого не секрет, і про це всі вже говорять абсолютно відкрито. Тим більше, ця непередбачуваність у виконанні такої найбільшої країни, найпотужнішої економіки світу - це, звичайно, предмет для глибокого занепокоєння всіх», - сказав Пєсков.

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При цьому він вважає, що складно передбачити політику США в цьому питанні в майбутньому, «з огляду на непередбачуваність наших американських візаві».

«Задля порядку я ще раз нагадаю, що санкції - це все-таки те, що відповідає міжнародному праву. В даному випадку ми не визнаємо ці обмеження, ці односторонні рестрикції як законні санкції, ми вважаємо їх незаконними. Тому, напевно, більш правильно вживати слово самообмеження, рестрикції, а не санкції. Друге, наскільки ми розуміємо, цей процес кодифіковано, тобто це вже не перебуває в руслі рішення того чи іншого органу або президента, а це те, що має бути виконано згідно із законом, ця так звана друга хвиля санкцій», - додав він.

За словами Пєскова, нові санкції США призведуть до подальшого ускладнення відносин із Москвою.

«Що це будуть за санкції, важко сказати. Чи призведуть вони до подальшого ускладнення ситуації з російсько-американськими відносинами? Відповідь однозначна, звичайно, призведуть. Чи є це негативним фактором? Так звісно. Все інше треба вже дивитися, аналізувати, які кроки будуть із боку Вашингтона і що ми будемо робити для мінімізації наслідків», - додав прес-секретар президента РФ.

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