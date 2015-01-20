У Женеві з'явиться бар з кішками

Заклад стане єдиним у своєму роді на території Швейцарії, повідомляє Еuromag.ru.

Вже не нова для Європи ідея відкрити кафе, де відвідувачі зможуть насолодитися келихом вина в компанії чотирилапих друзів людини, прийшла в голову молодому бібліотекарю і перекладачеві Даніелі Агре-Елой з комуни Каруж. Дівчина називає себе пристрасним шанувальником тварин.

До традиційного оформлення котячих барів Даніела додасть книги. "У моєму кафе буде своя бібліотека. Відвідувачі зможуть влаштуватися якнайзатишніше на диванчиках і зануритися в читання захоплюючого роману і придбати його, якщо з'явиться бажання. Також я розміщу тут кілька столів і виставковий куточок", - каже автор ідеї.

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Невід'ємною частиною нового кафе стануть напої і, звичайно ж, кішки. Залежності від доступного простору в котячих барах селять від 5 до 10 тварин. Даніела має намір поселити в своєму кафе кішок з притулків для бездомних тварин.

Концепція котячих барів була розроблена ще в 1998 році в Тайвані. Перші європейські кафе з кішками з'явилися у Відні, Лондоні, Парижі та Ліоні. Як пише видання Le Matin, такі заклади користуються популярністю у всіх містах їх розташування. Наприклад, у Лондоні місце в такому кафе потрібно бронювати заздалегідь, а часом і чекати більше місяця, щоб потрапити туди.