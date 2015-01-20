Росія та Іран співпрацюватимуть у військовій сфері

Документ в Тегерані підписали російський міністр оборони Сергій Шойгу і його іранський колега Хосейн Дехкан, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

В ході переговорів обговорювалося розширення делегационного обміну, штабні переговори, участь у навчаннях в якості спостерігачів.

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Крім того, за словами російського міністра оборони, йшлося про обмін досвідом у миротворчій діяльності та боротьби з тероризмом.