Росія та Іран співпрацюватимуть у військовій сфері
12:17, 20 січня 2015Світ
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Росія і Іран уклали угоду про військове співробітництво.
РФ уклала з Іраном договір про військове співробітництво / Фото mil.ru
Документ в Тегерані підписали російський міністр оборони Сергій Шойгу і його іранський колега Хосейн Дехкан, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
В ході переговорів обговорювалося розширення делегационного обміну, штабні переговори, участь у навчаннях в якості спостерігачів.
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Крім того, за словами російського міністра оборони, йшлося про обмін досвідом у миротворчій діяльності та боротьби з тероризмом.
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