У Німеччині зіткнулися два шкільних автобуси, є постраждалі
У баварській комуні Аммерндорф на півдні Німеччини зіткнулися два шкільних автобуси.
У результаті аварії серйозні травми отримали щонайменше п'ять осіб, повідомляє НВ з посиланням на Bild.
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Лобове зіткнення автобусів сталося на дорозі між містами Цирндорф і Аммерндорф приблизно о 13:30 за місцевим часом.
Серйозні травми отримали водії обох автобусів і троє дітей, ще 15 дітей і підлітків - травми середнього і легкого ступеня тяжкості.
За попередніми даними, в автобусах було приблизно 40 осіб. Для перевезення постраждалих в лікарні використовували кілька вертольотів.
Schlimmer Bus-Unfall im Landkreis Fürth pic.twitter.com/ergtQsICsD— BR_Franken (@BR_Franken) November 15, 2018
Що стало причиною ДТП поки невідомо. В аварії також постраждав автомобіль. Дорогу, на якій сталося ДТП, повністю перекрили.
Як повідомляв УНІАН, раніше автомобільний кортеж прем'єра Великої Британії Терези Мей потрапив в автомобільну аварію разом із прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем під час візиту в країну.