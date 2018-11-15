У Німеччині зіткнулися два шкільних автобуси, є постраждалі

Серйозні травми отримали водії обох автобусів і троє дітей.

У баварській комуні Аммерндорф на півдні Німеччини зіткнулися два шкільних автобуси.

У результаті аварії серйозні травми отримали щонайменше п'ять осіб, повідомляє НВ з посиланням на Bild.

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Лобове зіткнення автобусів сталося на дорозі між містами Цирндорф і Аммерндорф приблизно о 13:30 за місцевим часом.

Серйозні травми отримали водії обох автобусів і троє дітей, ще 15 дітей і підлітків - травми середнього і легкого ступеня тяжкості.

За попередніми даними, в автобусах було приблизно 40 осіб. Для перевезення постраждалих в лікарні використовували кілька вертольотів.

Що стало причиною ДТП поки невідомо. В аварії також постраждав автомобіль. Дорогу, на якій сталося ДТП, повністю перекрили.

Як повідомляв УНІАН, раніше автомобільний кортеж прем'єра Великої Британії Терези Мей потрапив в автомобільну аварію разом із прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем під час візиту в країну.