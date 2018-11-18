Елтон Джон знявся у проникливій різдвяній рекламі (відео)
21:50, 18 листопада 2018Світ
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Пісня, яку грає на роялі сер Елтон, увійшла в список 500 хітів усіх часів.
Елтон Джон \ REUTERS
Нещодавно співак знявся в дуже проникливій різдвяній рекламі для мережі британських універмагів.
Пісня, яку грає на роялі сер Елтон, увійшла в список 500 хітів усіх часів. Весь кліп - у зворотному порядку - зірковий шлях співака від раннього дитинства, коли батьки подарували маленькому хлопчику його перше фортепіано.
Елтон Джон знявся у проникливій різдвяній рекламі
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