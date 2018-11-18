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Елтон Джон знявся у проникливій різдвяній рекламі (відео)

21:50, 18 листопада 2018
Світ
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Елтон Джон \ REUTERS

Пісня, яку грає на роялі сер Елтон, увійшла в список 500 хітів усіх часів. Весь кліп - у зворотному порядку -  зірковий шлях співака від раннього дитинства, коли батьки подарували маленькому хлопчику його перше фортепіано. 

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Теги: #реклама#елтон джон