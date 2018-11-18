Елтон Джон знявся у проникливій різдвяній рекламі (відео)

Пісня, яку грає на роялі сер Елтон, увійшла в список 500 хітів усіх часів.

Нещодавно співак знявся в дуже проникливій різдвяній рекламі для мережі британських універмагів.

Пісня, яку грає на роялі сер Елтон, увійшла в список 500 хітів усіх часів. Весь кліп - у зворотному порядку - зірковий шлях співака від раннього дитинства, коли батьки подарували маленькому хлопчику його перше фортепіано.