Трамп заявив, що не слухав запис убивства журналіста Хашоггі

Трамп запевнив, що його повністю ввели в курс справи.

Президент США Дональд Трамп заявив у інтерв’ю телеканалу Fox News, що не слухав аудіозапис убивства журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві у Стамбулі, яка є у розпорядженні Вашингтона.

За словами глави Білого дому, касету очільниці ЦРУ Джині Гаспел передала влада Туреччини, повідомляє "Радіо свобода".

Це жахливий запис. Мене повністю ввели в курс справи. Я не бачу жодної причини, щоб слухати її», – зазначив Трамп. Він додав, що зафіксоване на плівці – «дуже жорстоке, лихе і жахливе».

Раніше видання The Washington Post написало, що Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що вбивство опозиційного саудівського журналіста Джамала Хашоггі замовив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.

Як пише видання, у ЦРУ повідомили, що проаналізували велику кількість джерел, зокрема телефонний дзвінок брата наслідного принца Халіда бін Салмана, саудівського посла у США, який він робив Джамалу Хашоггі і який перехопила розвідка США.

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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 15 листопада повідомило, що запровадило персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії в зв’язку з убивством саудівського журналіста Джамала Хашоггі.

Громадян Саудівської Аравії внесли в «чорний список» у рамках глобального акту про права людини імені Магнітського.

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашоггі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня.

Влада королівства визнала його смерть лише через три тижні. За словами державного обвинувача, журналіст був убитий смертельною ін’єкцією, після чого його тіло розчленували.

Влада королівства оголосила про арешт 21 підозрюваного у вбивстві Хашоггі, однак відкинула власну причетність до організації нападу на нього. Справи 11 обвинувачених передані до суду. Державний прокурор Саудівської Аравії зажадав смертної кари для п’ятьох із 11 обвинувачених у вбивстві.

Країни Заходу і спецслужби Туреччини не вважають саудівську версію достовірною і підозрюють, що замовники вбивства Хашоггі можуть бути пов’язані з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом.

Сам принц назвав вбивство «огидним злочином» і заявив, що загибель журналіста була «дуже, дуже болючим інцидентом для всіх саудівців».