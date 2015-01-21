В Ємені бойовики захопили президентський палац

За словами очевидців, бойовики увірвалися в будівлю після нетривалої сутички з охороною палацу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Повідомляється, що президента країни Абда Раббо Мансура в цей момент не було в резиденції.

Група повстанців-шиїтів-хоуситів обстріляла в Сані колону автомобілів, в одному з яких перебував прем'єр-міністр Ємену Халід Махфуза Бахах, він не постраждав.

Жертвами сутичок в Сані стали щонайменше двоє людей, 14 отримали поранення. Міністр інформації Ємену Надія Аль-Саккаф заявила, що загинула одна людина, троє отримали поранення, повідомляє РИА Новости.

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У Ємені тривають сутички між хоуситами і військовими. В результаті боїв у понеділок у Сані загинули дев`ять чоловік, 67 дістали поранення. 18 січня бойовики викрали голову президентської канцелярії.

Напади були здійснені хоуситами всупереч досягнутому напередодні перемир`ю, згідно з яким повстанці і єменські силовики домовилися про припинення вогню.