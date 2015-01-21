США запустили ракету-носій Atlas 5 з військовим супутником зв'язку

Цей супутник повинен забезпечити голосовий та інформаційний зв'язок для дислокованих по всьому світу збройних сил США, передає ТАСС.

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Як повідомив представник компанії-виробника Lockheed Martin, нова супутникова система кардинально змінить можливості по передачі даних.

"Супутник MUOS збільшить можливості наших бійців. Після запуску ще двох супутників, система Mobile User Objective System буде володіти в десять разів більшими можливостями, ніж нині діюча система - Ultra High Frequency Follow-On", - заявив керівник програми MUOS капітан ВМС США Джо Кен.

"Даною програмою повсюдного розповсюдження зв'язку будуть користуватися всі види ЗС США та їх партнери", - додав капітан.

Наступний супутник повинен бути запущений в цьому році, а повністю система почне функціонувати після останнього запуску супутника в 2016 році.