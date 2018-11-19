У чиказькому хмарочосі ліфт із пасажирами впав з висоти 95 поверху

Після того, як один із тросів обірвався, ліфт почав спускатися на великій швидкості і зупинився тільки в районі 11 поверху.

Ліфт з шістьма пасажирами зірвався з 95 поверху Хенкок-центру в американському Чикаго.

Інцидент стався ще 16 листопада. Про це повідомляє CBS Chicago.

Після того, як один з тросів обірвався, ліфт почав спускатися на великій швидкості і зупинився тільки в районі 11 поверху. Додаткові троси витримали його вагу, тому в результаті ніхто не постраждав. Серед пасажирів була вагітна жінка.

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До прибуття екстрених служб люди, що знаходилися в ліфті, не знали, на якому поверсі вони застрягли. Через пристрої шахт будівлі рятувальники довго не могли дістатися до кабіни: їм довелося ламати бетонну стіну за допомогою молота. У результаті операція тривала більше трьох годин.

«Спочатку я думав, що ми загинемо», — заявив CBS Chicago один з пасажирів, мексиканський турист Хайме Монтемайор. За його словами, ліфт став рухатися набагато швидше, що відчувалося як падіння, а потім він почув якийсь клацаючий звук. Його дружина розповіла, що при цьому кабіна наповнилася пилом.