Індонезія відмовилася оприлюднити подробиці причин аварії літака AirAsia

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Про рішення повідомила голова Національного комітету з безпеки на транспорті країни Татанга Курніаді. Що послужило приводом для такого рішення, не повідомляється.

Як очікується, слідчі на початку наступного тижня представлять документ Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО). Згідно з правилами, попередні результати розслідування повинні бути передані у відомство протягом 30 днів з моменту катастрофи.

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Авіалайнер компанії AirAsia вилетів з індонезійського міста Сурабая в Сінгапур рано вранці 28 грудня. Літак потрапив в зону поганої погоди, екіпаж просив у диспетчерів дозволу змінити курс незадовго до того, як зв'язок з ним було втрачено. На борту перебували 162 людини, виявити кого-небудь живим не вдалося.