"Бойовий аватар" Путіна виявився старим маніпулятором на американському Wi-Fi

Зокрема, про це написав російський блогер Рустем Адагамов в Facebook.

"Вся суть діяльності нинішнього режиму в Росії - це імітація. Вибори, парламент, уряд, соціальні інститути, економічна політика - все одна суцільна імітація. Доходить до смішного, як сьогодні, наприклад. Путіна привезли на якийсь полігон і показали йому механічний маніпулятор SAR-401, який три роки тому хотіли пристосувати для роботи у відкритому космосі на МКС", - написав він.

Блогер нагадав, що це не робот, а звичайний маніпулятор, яким керує оператор з пульта, і який просто повторює його дії. У такої машини ніякого практичного застосування в бойових діях бути не може.

Читайте такожУ Росії міцніють сумніви з приводу колонізації Місяця"Йому, на хвилі російської мілітаристської істерики, придумали інше призначення - начепили на нього камуфляж, посадили на квадроцикл і, назвавши все це бойовим роботом-аватаром, влаштували циркову виставу для начальника", - написав він.

Як помітили уважні користувачі соцмереж, до "аватара" прикріплена Wi-Fi антена виробництва американської компанії Ubiquiti. Очевидно, через неї і здійснюється управління маніпулятором.

Нагадаємо, вчора Путіну показали російського "бойового робота". На відео російського пропагандистського відомства Russia Today видно, що "аватар" здатний сидіти на квадроциклі в стані спокою і навіть на ходу, а також вписатися в невеликий поворот на малій швидкості.

Цього ж робота в 2013 році показували як маніпулятор для МКС в сюжеті НТВ.