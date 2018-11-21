"Немає почуття відданості": перебіжчик із КНДР розповів про ставлення молоді до Кім Чен Ина

За його враженнями, близько 80% молодих людей «байдужі» до верховного головнокомандувача КНДР.

Північнокорейський перебіжчик розповів про те, як молоде покоління ставиться до лідера КНДР Кім Чен Ина.

25-річний солдат Про Чон Сон був серйозно поранений, коли перетинав кордон під градом куль. У своєму першому інтерв'ю японській газеті «Санкей сімбун» він заявив, що його покоління не відчуває почуття відданості північнокорейському лідерові, передає телеканал Sky News.

Sky News нагадує, що ще рік тому втеча Чон Сон через демілітаризовану зону в Пханмунджомі потрапила до заголовків світових новин.

У своєму першому інтерв'ю син генерал-майора заявив, що не відчуває відданості до північнокорейського керівництва.

«На Півночі люди, особливо молоде покоління, байдужі один до одного, до політики, до своїх лідерів, і вони не відчувають почуття відданості», — сказав він газеті «Санкей сімбун».

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За його відчуттями, близько 80% молодих людей «байдужі» до верховного головнокомандувача КНДР.

Північнокорейський солдат вважає, що відсутність лояльності і відданості до керівництва Північної Кореї цілком зрозуміла через існуючу систему передачі спадкової влади, яка сприймається як даність.

Перебіжчик з КНДР також спростував інформацію ЗМІ про те, що в Північній Кореї він оголошений в розшук за вбивство. За його словами, в день втечі у нього були проблеми з друзями, після чого він випив, але на зворотному шляху він прорвався через блокпост. Побоюючись кари північнокорейський солдат вирішив рухатися в бік Півдня, йдеться в матеріалі.

«Я боявся, що мене можуть стратити, якщо я повернуся, тому я перетнув кордон», — сказав Про Чон Сон, додавши, що не жалкував про дезертирство.