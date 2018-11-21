Додон пов'язав «розвиток і процвітання» Молдови з невступом країни до НАТО

За його словами, за роки незалежності народ Молдови за всіма соцопитуваннями «категорично проти, щоб країна втратила нейтралітет і увійшла до НАТО».

Президент Республіки Молдови Ігор Додон пов'язав «розвиток і процвітання» країни з невступом до НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні в ході виступу в Держдумі Росії.

За його словами, завершити «об'єднання» країни можна лише зберігши статус постійного нейтралітету.

«У сучасному світі питанням міжнародної безпеки надається ключове значення - будь-яка не збалансована дія і спроба відходу від свого нейтрального статусу можуть привести до серйозної дестабілізації в країні і на десятиліття вперед залишити країну в зоні постійного ризику щодо регіональної та національної безпеки», - сказав Додон.

Читайте такожУ Молдові відсторонили від посади президента Додона

Він додав, що за роки незалежності народ Молдови за всіма соцопитуваннями «категорично проти, щоб країна втратила нейтралітет і увійшла до НАТО».

Ці слова викликали бурхливі оплески російських депутатів.

«Моя тверда позиція полягає в тому, що конституційний статус постійно треба зміцнювати і розвивати, а також домагатися його міжнародного визнання, що сприятиме сталому розвитку і процвітанню Республіки Молдова як сучасної держави», - сказав він.

При цьому він заявив про необхідність надати гарантії недоторканності кордонів і розвитку нейтрального статусу Молдови на «основі міжнародного права».

За його словами, нейтральний статус є основою для врегулювання Придністровського конфлікту, де «Росія є країною посередником і гарантом».