Додон пов'язав «розвиток і процвітання» Молдови з невступом країни до НАТО
Президент Республіки Молдови Ігор Додон пов'язав «розвиток і процвітання» країни з невступом до НАТО.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні в ході виступу в Держдумі Росії.
За його словами, завершити «об'єднання» країни можна лише зберігши статус постійного нейтралітету.
«У сучасному світі питанням міжнародної безпеки надається ключове значення - будь-яка не збалансована дія і спроба відходу від свого нейтрального статусу можуть привести до серйозної дестабілізації в країні і на десятиліття вперед залишити країну в зоні постійного ризику щодо регіональної та національної безпеки», - сказав Додон.
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Він додав, що за роки незалежності народ Молдови за всіма соцопитуваннями «категорично проти, щоб країна втратила нейтралітет і увійшла до НАТО».
Ці слова викликали бурхливі оплески російських депутатів.
«Моя тверда позиція полягає в тому, що конституційний статус постійно треба зміцнювати і розвивати, а також домагатися його міжнародного визнання, що сприятиме сталому розвитку і процвітанню Республіки Молдова як сучасної держави», - сказав він.
При цьому він заявив про необхідність надати гарантії недоторканності кордонів і розвитку нейтрального статусу Молдови на «основі міжнародного права».
За його словами, нейтральний статус є основою для врегулювання Придністровського конфлікту, де «Росія є країною посередником і гарантом».