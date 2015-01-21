За сприяння РФ у сепаратистів виникла потужніша армія, ніж у деяких європейських держав - Пауер

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні сказала під час чергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

"Кожного тижня у сепаратистів виникають потужніші збройні сили порівняно з цілим рядом європейських держав", - розповіла Пауер, відзначивши, що кількість зброї у руках сепаратистів постійно зростає.

При цьому вона відзначила, що Росія готується відправити чергову так звану "гуманітарну" колону для постачання сепаратистам зброї. "Якщо подивитися на досвід попередніх колон, то звичайно, як і раніше, не буде змоги перевірити вміст вантажу ні у представників ОБСЄ, ні у представників України ці конвої... Якщо це дійсно, гуманітарна допомога, то чому її ховають?", - відзначила американський посол.

Окрім того, вона вважає, що поточна ситуація є небезпечною, тому що сепаратисти як і раніше залякують та погрожують незалежним спостерегічам, розміщеним на сході України від ОБСЄ.

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Пауер прямо звинувачує Росію в порушенні зобов'язань відповідно урегулювання ситуації на основі Мінських домовленостей. "На словах Росія обіцяє мир, а насправді - веде війну. Неоднаразово президент Путін протягував однією рукою оливкову гілку, а іншою рукою відправляв ракети, гради і танки", - сказала Пауер.

У цьому зв'язку вона підкреслює, що дії Росії напряму сприяють виникненню гуманітарної кризи. "З кожним минаючим днем більшу кількість цивільних осіб калічать та вбивають", - відзначила Пауер.