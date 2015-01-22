Меркель: Росія порушила весь післявоєнний порядок в Європі



Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи на Давоському форумі, пише Українська правдаз посиланням на ”Ведомости”.

”Ми вважаємо дуже важливою одну річ: тут були порушені базові принципи європейського світопорядку. Анексія Криму - це не просто якась анексія, це очевидне порушення того, що дозволяло нам жити і співіснувати мирно після Другої світової війни. Це непорушність кордонів і повага територіальної цілісності”, - заявила Меркель.

Канцлер нагадала Росії, що та виступила гарантом української незалежності, суверенітету і територіальної цілісності за Будапештським меморандумом.

«Після того, як Росія порушила цю угоду, яка країна буде готова брати приклад (з України) і відмовитися від ядерної зброї?», - запитала Меркель.

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«Дивлячись на те, що сталося в Україні, така країна вважатиме, що відмова від ядерної зброї зробить її слабшою і вразливішою перед подібним нападом», - додала канцлер.

Тому Меркель вважає, що санкції проти Росії «були неминучі» і будуть діяти до того моменту, поки не буде усунено їхні причини.

«Ми не залишимо зусиль вирішити ситуацію в Україні. Мінські угоди - основа для домовленостей», - сказала Меркель.