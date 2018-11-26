Став відомий переможець дитячого Євробачення-2018
11:45, 26 листопада 2018Світ
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Представниця України, 11-річна Дарина Красновецкая, відкривала захід піснею "Скажи любов". За підсумками конкурсу їй вдалося зайняти четверте місце.
Українка посіла 4 місце / фото Glamurchik Tochka.net
У неділю, 25 листопада в столиці Білорусі на "Мінськ-Арені" відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення - 2018".
Про це повідомляє Junioreurovision.tv. Перша сходинка дісталася представниці Польщі Роксана Вегель. Друге місце посіла представниця Франції, а третє місце дісталося учасниці з Австралії.
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Представниця України, 11-річна Дарина Красновецька, відкривала захід піснею "Скажи любов". За підсумками конкурсу їй вдалося зайняти четверте місце.
Раніше участь у конкурсі "Євробачення-2019" в Ізраїлі підтвердили 42 країни.
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