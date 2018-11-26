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Став відомий переможець дитячого Євробачення-2018

11:45, 26 листопада 2018
Світ
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Українка посіла 4 місце / фото Glamurchik Tochka.net

Про це повідомляє Junioreurovision.tv. Перша сходинка дісталася представниці Польщі Роксана Вегель. Друге місце посіла представниця Франції, а третє місце дісталося учасниці з Австралії.

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Представниця України, 11-річна Дарина Красновецька, відкривала захід піснею "Скажи любов". За підсумками конкурсу їй вдалося зайняти четверте місце.

Раніше участь у конкурсі "Євробачення-2019" в Ізраїлі підтвердили 42 країни.

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Теги: #Євробачення#дитяче Євробачення