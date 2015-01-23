McDonald's вперше розкрив таємниці приготування картоплі-фрі (відео)

Як з'ясувалося, мережа "Макдоналдс" додає в свою картоплю-фрі покращувачі та стабілізатори кольору, пише ТСН з посиланням на The Daily Mirror.

Вивчивши процес приготування картоплі-фрі, знімальна група з'ясувала, що нарізану у вигляді соломки сиру картоплю вмочують в декстрозу (природний підсолоджувач), щоб домогтися золотистого кольору під час смаження.

Потім у нього додають пірофосфат натрію (неорганічна харчова добавка-стабілізатор) з метою зберегти колір напівфабрикатів на шляху від фабрики до ресторану.

Як зазначається у відео, на виробництві нарізану картоплю перед відправкою обсмажують до неповної готовності, а потім заморожують.

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"Я знаю, про що ви думаєте. Ви запитуєте себе: чи взагалі це картопля?" - поставив глядачам питання ведучий передачі Грант Імахара.

Потім він нагадав, що "Макдоналдс" позиціонує дану страву як просту і натуральну, що складається тільки з картоплі, олії та солі.

Кореспондент передачі побував на фабриці, що виробляє картоплю-фрі для мережі швидкого харчування, з дозволу "Макдоналдса". Метою візиту було розвінчання чуток про ненатуральність фірмової страви мережі ресторанів швидкого харчування.