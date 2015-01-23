Ісламісти оприлюднили нове відео із заручниками з Японії

Про це, з посиланням на численні джерела в японському МЗС, повідомила телекомпанія Nippon Television Network, передає РІА "Новости".

Раніше телекомпанія передала інформацію про те, що "Ісламська держава" оприлюднило нову заяву з погрозами на адресу двох японських заручників після закінчення терміну ультиматуму.

Читайте такожКурди відбили у бойовиків ІД ключову висоту поблизу сирійського КобаніУ заяві говорилося, що "прем'єр-міністр Японії продовжує обманювати, а японський народ нічого не зробив; Бійці "Ісламської держави" зроблять те, що обіцяли". У ролику також зображено зворотний відлік.