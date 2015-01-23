Ісламісти оприлюднили нове відео із заручниками з Японії
09:23, 23 січня 2015Світ
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Після закінчення терміну ультиматуму з японським заручників бойовики угруповання "Ісламська держава" розмістили нове відеозвернення з погрозами на адресу двох японських заручників.
REUTERS
Про це, з посиланням на численні джерела в японському МЗС, повідомила телекомпанія Nippon Television Network, передає РІА "Новости".
Раніше телекомпанія передала інформацію про те, що "Ісламська держава" оприлюднило нову заяву з погрозами на адресу двох японських заручників після закінчення терміну ультиматуму.
Читайте такожКурди відбили у бойовиків ІД ключову висоту поблизу сирійського КобаніУ заяві говорилося, що "прем'єр-міністр Японії продовжує обманювати, а японський народ нічого не зробив; Бійці "Ісламської держави" зроблять те, що обіцяли". У ролику також зображено зворотний відлік.
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