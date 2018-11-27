Рейтинг несхвалення Трампа зріс до 60% - опитування

Рейтинг несхвалення виріс на сім пунктів із минулого тижня — з 53% до 60%.

Лише 38% респондентів схвалюють роботу президента США Дональда Трампа.

Згідно з результатами останнього дослідження, роботу Трампа не схвалюють шість з десяти жителів США, передає американський телеканал CNN з посиланням на результати опитування Gallup.

Востаннє рейтинг схвалення американського лідера падав нижче 40% кілька тижнів тому, зазначає телеканал. Останній рейтинг схвалення Трампа знизився на п'ять процентних пунктів порівняно з попереднім — з 43% до 38%. Рейтинг несхвалення виріс на сім процентних пунктів з минулого тижня — з 53% до 60%.

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Опитування Gallup проводяться щотижня. Телеканал зазначає, що вони яскраво показують коливання в схваленні Трампа, починаючи з моменту вступу на посаду президента США. Рейтинг схвалення знаходився між відмітками в 45% і 35%.

Трамп не перший американський президент, у якого низькі рейтинги схвалення. Так, у тому ж році після урагану «Катріна» рейтинг схвалення президента Джорджа Буша тримався на рівні 31%.