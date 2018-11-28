У країні-сусідці України стратили двох людей

Виконано смертний вирок щодо двох засуджених.

У Білорусі стратили шляхом розстрілу двох людей - фігурантів справи "чорних ріелторів" Семена Бережнова та Ігоря Гершанкова.

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Про це повідомляє правозахисний центр "Весна". Так, виконано смертний вирок Семену Бережнову, який був засуджений до страти 21 липня 2017 року. Цю інформацію підтвердили його родичі.

Крім того, вдень 28 листопада в Могилівському обласному суді мати Ігоря Гершанкова отримала підтвердження, що "вирок приведений у виконання".

Зазначимо, що в 2017 році Гершанкова і Бережнова засудили до смертної кари, визнавши винними у вбивствах та махінації з квартирами.

Білорусь - єдина країна в Європі і СНД, де діє смертна кара - розстріл.