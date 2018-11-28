Голландська залізниця виплатить компенсації сім'ям жертв Голокосту

Залізнична компанія Нідерландів під час Другої світової війни перевозила євреїв до концтаборів.

Державна залізнична компанія Нідерландів Nederlandse Spoorwegen (NS) створить спеціальну комісію, щоб визначити, як вона буде виплачувати компенсації сім'ям жертв Голокосту.

Про це ввечері у вівторок, 27 листопада, повідомив глава компанії Роджер ван Бокстел, пише DW.

Це заяву він зробив після переговорів з Сало Мюллером, батьки якого загинули в Освенцимі. В середині 2017 року Мюллер почав вимагати індивідуальної компенсації від NS.

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Після окупації в 1940 році компанія NS виконала наказ про депортацію євреїв у концентраційний табір Вестерборк. Туди було вивезено близько 107 тисяч євреїв, у тому числі Анна Франк. Далі людей перевозили в Освенцим, Собібор і інші табори смерті. Повідомляється, що за виконання перевезень NS тоді отримала від нацистів велику суму, зараз її оцінюють приблизно в 2,5 млн євро.

У 2005 році NS офіційно вибачилася за те, яку роль вона зіграла в депортації євреїв. Кому саме компанія виплатить компенсацію і які це будуть суми, поки невідомо.