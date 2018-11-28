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Голландська залізниця виплатить компенсації сім'ям жертв Голокосту

16:32, 28 листопада 2018
Світ
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Вона буде виплачувати компенсації вижили в Голокост і сім'ям жертв / фото УНІАН

Державна залізнична компанія Нідерландів Nederlandse Spoorwegen (NS) створить спеціальну комісію, щоб визначити, як вона буде виплачувати компенсації сім'ям жертв Голокосту.

Про це ввечері у вівторок, 27 листопада, повідомив глава компанії Роджер ван Бокстел, пише DW.

Це заяву він зробив після переговорів з Сало Мюллером, батьки якого загинули в Освенцимі. В середині 2017 року Мюллер почав вимагати індивідуальної компенсації від NS.

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Після окупації в 1940 році компанія NS виконала наказ про депортацію євреїв у концентраційний табір Вестерборк. Туди було вивезено близько 107 тисяч євреїв, у тому числі Анна Франк. Далі людей перевозили в Освенцим, Собібор і інші табори смерті. Повідомляється, що за виконання перевезень NS тоді отримала від нацистів велику суму, зараз її оцінюють приблизно в 2,5 млн євро.

У 2005 році NS офіційно вибачилася за те, яку роль вона зіграла в депортації євреїв. Кому саме компанія виплатить компенсацію і які це будуть суми, поки невідомо.

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Теги: #Нідерланди#Голокост