У Росії заборонили "Правий сектор" і ще чотири українські організації
20:54, 23 січня 2015Світ
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Мін'юст РФ вніс до списку заборонених організацій "Правий сектор" і УПА.
У Росії заборонили "Правий сектор / Фото УНІАН
Міністерство юстиції РФ внесло до списку заборонених організацій в Росії 5 українських організацій, повідомляє ТАСС.
"До переліку некомерційних організацій, щодо яких суд ухвалив рішення про ліквідацію або заборону діяльності, що набрало законної сили, включені "Правий сектор", "Українська національна асамблея - Українська народна самооборона" /УНА - УНСО/, "Українська повстанська армія /УПА/. Українська організація "Тризуб ім. Степана Бандери", "Братство", - повідомили в Мін'юсті.
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У відомстві пояснили, що підставою для включення перелічених організацій до переліку стало рішення Верховного суду РФ від 17 листопада 2014 року.
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