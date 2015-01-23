Короля Саудівської Аравії поховали в безіменній могилі - ЗМІ

Правителя пронесли до місця поховання в звичайному білому савані і поховали в безіменній могилі, повідомляє Новое время з посиланням на Al-Arabiya.

Короля Саудівської Аравії Абдуллу поховали у простому білому плащі в безіменній могилі в п'ятницю на кладовищі в Ер-Ріяді, де покоїться багато громадян.

Його правонаступник, король Салман бін Абдул-Азіз, розпорядився про заочну заупокійну молитву, яка повинна відбутися в мечетях по всьому королівству.

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Денну молитву перед церемонією поховання відвідали мусульманські лідери, саудівські принци. Зокрема, були присутні еміри Кувейту і Катару Сабах Ахмед Джабер Сабах і Тамім бін Хамад Аль Тані, а також король Бахрейну Хамад ібн Іса Халіфа.

Тіло Абдулли було привезено в мечеть у звичайній швидкій допомозі.

Після молитви його пронесли на укритих килимом ношах через натовп, потім чоловіки-родичі віднесли покійного короля на кладовище.

Нагадаємо, напередодні державний телеканал Sky News Arabya повідомив, що на 91-му році життя помер король Саудівської Аравії Абдулла ібн Абдул-Азіз Аль Сауд.