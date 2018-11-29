Ізраїль спростував повідомлення РосЗМІ про збитий в Сирії літак

Прес-служба ЦАХАЛу особливо підкреслила: будь-які повідомлення про збитий ізраїльський літак або ураження ізраїльської повітряної цілі не відповідають дійсності.

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю розповсюдила повідомлення, в якому говориться, що ізраїльська система протиповітряної оборони зафіксувала падіння однієї з ракет "земля-повітря" сирійських ППО на незабудованій місцевості на Голанських висотах.

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Згідно з цим повідомленням, наразі військові з'ясовують точне місце падіння ракети, передає newsru.co.il.

Прес-служба ЦАХАЛу особливо підкреслила: будь-які повідомлення про збитий ізраїльський літак або ураження ізраїльської повітряної цілі не відповідають дійсності.

Зазначимо, що російське інформаційне агентство РИА Новости з посиланням на джерело в органах безпеки Сирії повідомило, що сирійські ППО збили в небі над населеним пунктом Аль-Кисва ізраїльський військовий літак і чотири ракети.