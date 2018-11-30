В Аргентині стартує саміт G20 - обговорять агресію Росії в Керченській протоці (фоторепортаж, відео)

Саміт G20 - фактично останній міжнародний майданчик для переговорів, куди все ще запрошують Путіна.

Саміт G20 стартує в аргентинському Буенос-Айресі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Цинічну агресію Росії в Керченській протоці, яка порушує всі норми міжнародного права, обговорять там разом з іншими гарячими темами світу. Це - фактично останній міжнародний майданчик для переговорів, куди все ще запрошують Путіна.

Зазначимо, що пропустити відкриття саміту G20 доведеться канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Її літак після години польоту в Аргентину зламався і був змушений приземлитися в Кельні. В Буенос-Айрес канцлер разом з німецьким міністром фінансів відправиться сьогодні, летіти вони будуть комерційним рейсом з пересадкою в Мадриді.