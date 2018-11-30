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В Аргентині стартує саміт G20 - обговорять агресію Росії в Керченській протоці (фоторепортаж, відео)

11:32, 30 листопада 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Цинічну агресію Росії в Керченській протоці, яка порушує всі норми міжнародного права, обговорять там разом з іншими гарячими темами світу. Це - фактично останній міжнародний майданчик для переговорів, куди все ще запрошують Путіна.

Зазначимо, що пропустити відкриття саміту G20 доведеться канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Її літак після години польоту в Аргентину зламався і був змушений приземлитися в Кельні. В Буенос-Айрес канцлер разом з німецьким міністром фінансів відправиться сьогодні, летіти вони будуть комерційним рейсом з пересадкою в Мадриді.

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Теги: #саміт