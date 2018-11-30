В Аргентині стартує саміт G20 - обговорять агресію Росії в Керченській протоці (фоторепортаж, відео)
11:32, 30 листопада 2018Світ
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Саміт G20 - фактично останній міжнародний майданчик для переговорів, куди все ще запрошують Путіна.
Дональд Трамп / REUTERS
Саміт G20 стартує в аргентинському Буенос-Айресі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Цинічну агресію Росії в Керченській протоці, яка порушує всі норми міжнародного права, обговорять там разом з іншими гарячими темами світу. Це - фактично останній міжнародний майданчик для переговорів, куди все ще запрошують Путіна.
Зазначимо, що пропустити відкриття саміту G20 доведеться канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Її літак після години польоту в Аргентину зламався і був змушений приземлитися в Кельні. В Буенос-Айрес канцлер разом з німецьким міністром фінансів відправиться сьогодні, летіти вони будуть комерційним рейсом з пересадкою в Мадриді.
У Буенос-Айресі стартує саміт G20
Меркель пропустить відкриття саміту G20 через несправність літака
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