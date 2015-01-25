У Венесуелі пройшов "марш порожніх каструль"

Тисячі венесуельців приєдналися до опозиційного маршу в Каракасі, виступивши проти політики уряду по боротьбі з економічною кризою в країні, повідомляє BBC.

Протестувальники били в порожні каструлі, які символізують брак основних продуктів харчування.

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Поліція блокувала доступ демонстрантів до центру міста, але масштабних сутичок не було.

Опозиційний політик Марія Коріно Мачадо заявила, що президент Ніколас Мадуро "має піти зараз, щоб венесуельський народ міг знову об'єднатися".