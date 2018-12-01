Анджеліна Джолі та Бред Пітт погодили умови опіки над дітьми
05:37, 01 грудня 2018Світ
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Деталі домовленостей між Джолі і Піттом конфіденційні і не підлягають розголошенню.
Анджеліна Джолі, Шайло і Захарія Джолі-Пітт / REUTERS
Адвокат Саманта Блей, яка представляє інтереси Анджеліни Джолі, заявила, що актриса та її чоловік Бред Пітт погодили умови опіки над дітьми в рамках розлучення.
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Про це повідомляє Reuters. За її словами, дана угода робить непотрібним шлюборозлучний суд.
Вона також додала, що деталі домовленостей між Джолі і Піттом конфіденційні і не підлягають розголошенню.
Раніше повідомлялося, що Бред Пітт і Анджеліна Джолі призначили дату судового розгляду з приводу опіки над дітьми.
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