Анджеліна Джолі та Бред Пітт погодили умови опіки над дітьми

Деталі домовленостей між Джолі і Піттом конфіденційні і не підлягають розголошенню.

Адвокат Саманта Блей, яка представляє інтереси Анджеліни Джолі, заявила, що актриса та її чоловік Бред Пітт погодили умови опіки над дітьми в рамках розлучення.

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Про це повідомляє Reuters. За її словами, дана угода робить непотрібним шлюборозлучний суд.

Вона також додала, що деталі домовленостей між Джолі і Піттом конфіденційні і не підлягають розголошенню.

Раніше повідомлялося, що Бред Пітт і Анджеліна Джолі призначили дату судового розгляду з приводу опіки над дітьми.