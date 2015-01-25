У Греції проходять дострокові парламентські вибори

У Греції в неділю, 25 січня, почалися дострокові парламентські вибори, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Понад 19 тисяч виборчих дільниць відкрилися о 07:00 за місцевим часом. У списках виборців, за даними МВС країни, 9 мільйонів 808 тисяч 760 греків. Голосування завершиться о 19:00. Оголошення попередніх результатів очікується через дві години після закінчення виборів.

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Позачергові вибори призначили після того, як парламент не зміг обрати президента і у відповідності з Конституцією був розпущений.

Згідно з опитуваннями, фаворитом є коаліція лівих радикалів - СІРІЗА, яка виступає проти заходів жорсткої економії. Якщо переможе СІРІЗА, яка має намір домагатися від кредиторів списання більшої частини багатомільярдного боргу країни, то Грецію може чекати вихід з єврозони. Якщо ж ліві не зможуть створити кабінет самостійно або в коаліції, то будуть нові вибори.