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У Мексиці склав присягу новий президент

22:07, 01 грудня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у Twitter, який перебуває у Мексиці з метою участі в інавгурації новообраного президента.

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"Новий президент Мексики Андрес Обрадор щойно склав присягу і наразі виступає зі зверненням до народу Мексики, депутатів і гостей церемонії інавгурації. У центрі послання - боротьба із корупцією, з безчестям державного керівництва попередніх десятиліть", - повідомив Кислиця.

Він додав, що для боротьби з безкарністю і корупцією Обрадору необхідні будуть як підтримка всього мексиканського народу, так і міжнародних партнерів.

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Теги: #президент#вибори#Мексика