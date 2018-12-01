Андрес Мануель Лопез Обрадор має намір зосередитися на боротьбі із корупцією.

У Мексиці склав присягу новий президент Андрес Мануель Лопез Обрадор.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у Twitter, який перебуває у Мексиці з метою участі в інавгурації новообраного президента.

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"Новий президент Мексики Андрес Обрадор щойно склав присягу і наразі виступає зі зверненням до народу Мексики, депутатів і гостей церемонії інавгурації. У центрі послання - боротьба із корупцією, з безчестям державного керівництва попередніх десятиліть", - повідомив Кислиця.

Він додав, що для боротьби з безкарністю і корупцією Обрадору необхідні будуть як підтримка всього мексиканського народу, так і міжнародних партнерів.