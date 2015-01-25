Вночі на 80% території Пакистану відключилася електрика

У Пакистані в ніч з суботи на неділю відбулося найбільше в історії країни відключення електропостачання. Влада звинувачує повстанців, передає BBC.

Електропостачання припинилося на 80% території країни, в тому числі і у великих містах. Без електрики залишилася навіть столиця Ісламабад.

Відключення почалося близько півночі за місцевим часом. До полудня в неділю електропостачання було відновлено.

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Влада стверджує, що причиною відключення електропостачання був підрив лінії електропередач збройними сепаратистами в провінції Белуджистан, в результаті чого вийшла з ладу приватна електростанція в цій провінції.

Незалежних підтверджень того, що в аварії винні сепаратисти, немає.