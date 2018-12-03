Трамп назвав можливу дату його наступної зустрічі з Кім Чен Ином
Президент США Дональд Трамп припустив, що його наступна зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином відбудеться на початку наступного року.
Про це він розповів журналістам на борту президентського літака під час повернення з саміту G20 в Аргентині, повідомив телеканал CNN.
Зараз сторони розглядають три можливі місця зустрічі, однак їх поки не називають. Крім того, Трамп повністю не виключив можливості приїзду Кім Чен Ина в США.
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Зараз основний зовнішньополітичний питання для КНДР - ядерне роззброєння. Раніше віце-президент США Майк Пенс сказав, що його країна не буде вимагати від КНДР повного списку ядерних об'єктів до наступної зустрічі двох лідерів.