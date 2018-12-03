В Афганістані ліквідували верховного командувача "Талібану"

Його смерть підтвердив представник бойовиків.

У провінції Гельманд, що на півдні Афганістану, під час спільної операції афганських і американських спецпідрозділів вбили верховного командувача "Талібану" Абдула Манана.

"Ватажок терористичної організації керував повстанською групою в провінції Гельманд і був убитий разом з ще 29 бойовиками в результаті вибуху авіабомби в суботу, 30 листопада", - повідомив губернатор провінції Гельманд Ясин Хан. Про це інформує Reuters.

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Його смерть підтвердив представник бойовиків Забіулль Муджахід та американські військові.

Також афганські війська перейшли в наступ за підтримки США, зокрема, за допомогою влучних повітряних ударів, щоб змусити «Талібан» прийняти мирні переговори.

«У них будуть проблеми з посиленням боротьби, коли їх бійці та лідери знаходяться під постійним нападом. Мирні переговори - єдине рішення», - сказав представник прес-служби сил США в Афганістані Дейв Батлер.